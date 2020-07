Merkel presenta il semestre di presidenza tedesco dell'Ue

Bruxelles. Sono passati tredici anni e mezzo, tre presidenti della Commissione, tre presidenti del Consiglio europeo, cinque presidenti del Parlamento europeo e una lista infinita di primi ministri e presidenti negli stati membri, dall'ultima volta in cui Angela Merkel aveva guidato la presidenza di turno dell'Unione europea.

Oggi la cancelliera tedesca presenta al Parlamento europeo il programma per il semestre della Germania alla testa del Consiglio dell'Ue. Ed è la sua consacrazione a regina d'Europa. Dopo avere subito nel corso degli anni una miriade di sospetti e critiche per la sua prudenza, il suo rigore, le sue rigidità, le sue intransigenze e la sua difesa degli interessi tedeschi di fronte a quelli europei, tutte le forze europeiste – popolari, socialisti, liberali e verdi – guardano a Merkel come l'unica leader in grado di smuovere le cose e di salvare l'Ue dalle sue perenni divisioni.

Jörg Meuthen, leader di AfD e alleato della Lega all'Europarlamento, accusa Merkel di "uno stupro della libertà" con la solidarietà per i paesi più colpiti dal Covid-19.



"Italiani e spagnoli hanno un risparmio privato più alto dei tedeschi. E hanno più case di proprietà". — David Carretta (@davcarretta) July 8, 2020

Di fronte alla peggiore recessione dal Dopoguerra, Merkel ha fatto del Recovery fund la sua priorità. L'obiettivo è un accordo prima dell'estate. Dimenticate Ursula von der Leyen o Charles Michel: chi condurrà davvero i negoziati sarà la cancelliera tedesca. Lei che nel 2012 aveva escluso l'emissione di Eurobond “finché sarò in vita”, oggi difende il primo debito Ue per effettuare trasferimenti verso i paesi in difficoltà.

Non è la prima volta che la cancelliera salva l'Europa: lo ha fatto nel 2010-12 accettando di creare un fondo salva-stati; lo ha fatto nel 2015 rifiutando le pressioni tedesche per cacciare la Grecia dall'euro; lo ha fatto di nuovo nel 2015 aprendo le porte ai rifugiati siriani. Al Parlamento europeo probabilmente non ci saranno grandi annunci, né promesse retoriche sulla sua eredità europea. C'è sempre del pragmatismo nelle decisioni di Merkel. Per la cancelliera il futuro della Germania dipende da quello dell'Ue. Popolari, socialisti, liberali e verdi sono in ginocchio dalla cancelliera perché il futuro dell'Ue dipende anche e soprattutto da lei.