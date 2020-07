Via gli studenti dagli Stati Uniti

Milano. L’agenzia federale americana che controlla frontiere e immigrazione – si chiama Immigration and Customs Enforcement (Ice) – ha annunciato che gli studenti internazionali potrebbero essere costretti a lasciare gli Stati Uniti se le università cui sono iscritti prevedono corsi di laurea soltanto online. Il comunicato dell’Ice dice: “Il dipartimento di stato non rilascerà i visti a studenti iscritti in scuole o programmi completamente online per il semestre d’autunno né l’ufficio Customs and Border Protection permetterà a questi studenti di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.