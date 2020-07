Milano. Nella grande danza con il coronavirus che l’Europa sta facendo in attesa di un vaccino, di una cura o di una mutazione, i nuovi focolai sono inevitabili. Li abbiamo visti spuntare in queste settimane: gli impianti per processare la carne nel Nord Reno-Vestfalia, in Germania, dove oltre mille persone sono risultate contagiate; la compagnia di consegne Bartolini a Bologna, dove per fortuna i contagiati sono molti meno. Finora questi nuovi focolai, grandi e piccoli, hanno avuto alcune caratteristiche simili:...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.