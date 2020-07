Milano. “Build build build” c’era scritto sul podio da cui ha parlato ieri Boris Johnson: cacciamo via la crisi costruendo, ha detto il premier britannico, “non possiamo restare prigionieri di questa crisi”, ora si esce “dall’ibernazione” in cui siamo stati costretti dal Covid-19. Il “New Deal” britannico, come lo chiama Johnson e come lo chiamavano tutti sui giornali e in tv, con occhi rovesciati all’indietro perché non c’è formula più abusata del “New Deal” né formula più sacra, ché di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.