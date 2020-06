Roma. Entrare alla Casa Bianca quattro giorni prima delle elezioni presidenziali in Polonia potrebbe essere un vantaggio alle urne per il candidato del partito nazionalista PiS e attuale presidente in carica Andrzej Duda. Come molti leader sovranisti, anche Duda, che non è certo un leader ma è rappresentante di un partito sovranista, è andato a cercare il sostegno di Donald Trump e quel sostegno in Polonia può valere molto anche se poi il presidente polacco è tornato a Varsavia con...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.