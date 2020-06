C’è un giudice a Lussemburgo

Il regime di democrazia illiberale che Viktor Orbán ha imposto all’Ungheria si scontra con un contropotere inatteso: i giudici di Lussemburgo. L’Avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea, che consiglia i giudici supremi europei, ha detto che la legislazione ungherese su immigrazione e asilo introdotta da Orbán vìola le normative comunitarie: Budapest non garantisce un accesso effettivo alla procedura di asilo, trattiene in modo irregolare i rifugiati nelle zone di transito ed espelle in modo illegittimo i migranti irregolari....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.