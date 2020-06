Roma. La pandemia aveva posticipato due eventi molto importanti in Russia. Importanti per il presidente Vladimir Putin, importanti per capire il futuro della nazione. Il primo evento a saltare era stato il referendum del 22 aprile sulle riforme costituzionali, quelle che, tra le altre cose, darebbero la possibilità al presidente di ricandidarsi per il 2024. Il secondo era la parata militare del 9 maggio per i 75 anni dalla vittoria contro il nazismo, che si è svolta mercoledì. C’erano i...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.