Chi di social ferisce, di social perisce. Forse. Sì, perché il bello (che poi è anche il brutto) di internet e del gigantesco mondo dei social è che è fatto di persone. E nel mondo dei like e dei cuoricini, come nel mondo vero, si incontrano mascalzoni, maramaldi e bugiardi così come brave persone, gente che ci è simpatica e compagni di strada. Quello che c'è fuori, nel mondo, per strada, c'è paro paro (solo un po' più volgare e noioso)...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.