Roma. Il coronavirus è andato a scovare il lato oscuro della Germania, quelle cooperative itineranti di lavoratori – in gran parte stranieri dai paesi dell’est – che si spostano a seconda del bisogno tra i grandi impianti per la lavorazione della carne. Sono uno dei motivi per i quali la Germania riesce a fare dumping nel settore carne e a esportare anche da noi in Italia. Lavoratori dalla Romania e dalla Polonia che per tutta la trasferta vivono assieme, mangiano...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.