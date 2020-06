Un generale turco ha vinto la guerra civile in Libia

La guerra civile in Libia è stata vinta da un generale turco, Irfan Ozsert, che ha azzerato la campagna del feldmaresciallo Haftar per conquistare Tripoli. “Ci metterò due giorni” a prendere la capitale, aveva detto il libico, ma le sue milizie sono in fuga e hanno abbandonato tutto il territorio che avevano catturato in quattordici mesi di combattimenti e soltanto grazie all’appoggio di un club di sponsor internazionali molto attivi, come la Russia, gli Emirati e l’Egitto. Il generale...

