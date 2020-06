L’inginocchiatoio della gente in divisa e altri segnali dicono che Trump è battibile

In ginocchio, in divisa, bianchi, contro Trump e i suoi appelli infiammati alla repressione armata delle proteste per la brutalità omicida della polizia verso le minoranze razziali. Come Kaepernick e gli altri eroi simbolici, statuari della Nfl e della Nike. E’ successo in Georgia, Atlanta, mentre un capo poliziotto di Houston ingiungeva al presidente di tacere in un video pubblico. E su altri spalti si sono moltiplicati i segni di diserzione dalla guerra ai dimostranti, definiti in blocco come terroristi...

