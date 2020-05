Haftar prende un’altra legnata in Libia

Ricordate quando alla conferenza di pace di Palermo del novembre 2018 gli ospiti attesero l’arrivo all’ultimo minuto del generale Haftar come se fosse l’uomo della Provvidenza? Ricordate come in questi mesi di guerra civile è stato trattato dall’Italia con il tappeto rosso, a dispetto del fatto che ha distrutto anni di negoziati e ha dato il via a una guerra civile? Ebbene, ieri le milizie di Haftar hanno perso la base aerea di al Watiya, l’unico forte che ancora era...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.