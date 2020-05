Il presidente bambino

Mentre i contagiati in Russia crescevano e lunedì la nazione diventava la terza al mondo per numero di casi, mentre uno degli ospedali Covid a San Pietroburgo prendeva fuoco, Vladimir Putin si affacciava in televisione per dire ai suoi concittadini che il “periodo senza lavoro” era finito. Il “periodo senza lavoro” è l’espressione usata sin dall’inizio della pandemia dal presidente russo per non pronunciare la parola quarantena, per far apparire la crisi sanitaria un po’ più morbida e le restrizioni...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.