I micidiali missili dell’Iran

Domenica la fregata iraniana Jamaran ha sparato per errore un missile contro un’altra nave da guerra iraniana, la Konarak, durante un’esercitazione vicino allo Stretto di Hormuz. La tv di stato ha annunciato almeno diciannove morti ma ce ne potrebbero essere di più, il conteggio dei dispersi in mare non è chiaro. A gennaio una batteria dei Guardiani della rivoluzione aveva sparato di nuovo per errore due missili contro un aereo passeggeri diretto in Ucraina e lo aveva abbattuto con 176...

