La rivoluzione politica del Covid

In Spagna assistiamo in questi giorni a una piccola rivoluzione politica dettata dall’emergenza coronavirus – la prima in Europa, e forse non l’ultima. Due giorni fa il governo del socialista Pedro Sánchez, che da mesi si regge su una coalizione traballante composta dall’estrema sinistra di Podemos e da un minestrone di partitini autonomisti catalani e baschi e che non arriva nemmeno alla maggioranza parlamentare, è riuscito a sopravvivere al voto sul prolungamento dello stato di emergenza con un’alleanza inedita. Sánchez,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.