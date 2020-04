Occhio a Varsavia

Roma. L’80 per cento dei polacchi non vuole che le elezioni presidenziali si tengano a maggio, erano previste il 10 ma nel frattempo l’epidemia di Covid è arrivata anche in Polonia, che è stata tra le prime nazioni europee a prendere delle misure rapide e anche drastiche. Ha chiuso i confini, ha ordinato la quarantena obbligatoria per chiunque tornasse dall’estero e poi ha chiuso scuole, negozi, ristoranti. Nel frattempo anche la campagna elettorale si è interrotta, tutti i candidati hanno...

