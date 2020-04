Roma. Il quartiere più colpito dal Covid-19 a New York è Queens e l’area più colpita di Queens è Corona – sì, c’è un caso amaro di assonanze. Gli ultimi numeri dicono che ci sono duemiladuecento positivi al test con il tampone ma sappiamo che il bilancio ufficiale non riesce a registrare moltissimi casi e quindi è molto probabile che, come nel resto della metropoli, le dimensioni reali del contagio siano più grandi. Nei primi cinque giorni di aprile il...

