Starmer, il Biden inglese che può dare al Labour la rivoluzione del buon senso

Milano. Oggi il Labour britannico annuncerà via mail il suo nuovo leader: se tutto va come sembra, è Keir Starmer, il più moderato tra i candidati rimasti in corsa per la successione di Jeremy Corbyn. Il quale in questi giorni ha rilasciato molte interviste di addio in cui ha detto due cose: la crisi da coronavirus dimostra che avevo ragione, ci vuole una rivoluzione radical-socialista per salvare un sistema a pezzi; il Labour non s’azzardi a fare governi d’unità nazionale,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.