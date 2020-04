Roma. Dietro al grottesco con cui certi autocrati hanno deciso di affrontare l’emergenza sanitaria del coronavirus c’è la mancanza di rispetto per le vite dei loro cittadini, insignificanti rispetto alla preservazione del loro potere. Se proprio avete paura di questo virus, ha detto il presidente bielorusso Aljaksandr Lukashenko, bevete vodka e fate la sauna: “E’ meglio morire in piedi che in ginocchio”, ha detto sottolineando che non c’è nulla che i rimedi popolari non possano curare. Il politico, che governa...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.