Milano. Ieri a mezzogiorno anche la Florida è entrata in parziale lockdown. Il governatore quarantunenne, Ron DeSantis, trumpiano con ambizioni nazionali per il 2024, ha fatto resistenza fino all’ultimo – novemila contagiati, 145 morti – pensando di poter contenere la diffusione del coronavirus lavandosi molto le mani e tenendo la distanza di sicurezza, come accade in circa venti stati americani che ancora non hanno introdotto le misure restrittive adottate in mezzo (letteralmente) mondo. C’è sempre una costante nella reticenza al...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.