Il volto della Polonia responsabile

Il 10 maggio in Polonia si voterà per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. Che poi, visti i sondaggi, il nuovo presidente sarà lo stesso che è in carica da cinque anni: Andrzej Duda del partito di governo PiS. Varsavia è stata tra le nazioni più rapide a prendere misure per contenere il coronavirus, quarantena obbligatoria per chi tornava da zone a rischio, divieto di assembramento, chiusura dei negozi e sospensione di Schengen. Il Parlamento è stato disposto a tutto...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.