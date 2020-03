Bibi per sempre

Sta per nascere un governo in Israele, ed è lo stesso che sarebbe dovuto nascere poco meno di un anno fa, ma che gli schieramenti politici hanno continuato a rifiutare, trascinando il paese al voto per tre volte: aprile e settembre del 2019 e poi marzo 2020. Gli schieramenti non sono mai cambiati, da una parte Benjamin Netanyahu, primo ministro dal 2009, attaccato alla sua carica anche per questioni di giustizia ma che è anche l’uomo a cui Israele sa...

