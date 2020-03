Mascherine e museruole

La Cina espelle i giornalisti americani dal suo territorio. Il ministero degli Esteri cinese ha annunciato il ritiro dei visti ai cittadini statunitensi che lavorano per Wall Street Journal, New York Times e Washington Post, e ha chiesto ai più importanti quotidiani americani di fornire dettagli su tutto il personale che opera in Cina. E’ solo l’ultimo atto delle tensioni tra America e Cina e un nuovo capitolo della propaganda sul coronavirus che, dopo la prima fase di difficoltà per...

