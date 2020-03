La coazione a ripetere dell’Iran

Ieri notte all’una è arrivata la rappresaglia americana per l’uccisione da parte di una milizia sciita in Iraq di tre cittadini americani (due soldati e un contractor) e uno inglese avvenuta giovedì in una base irachena a nord di Baghdad. Gli aerei americani hanno bombardato cinque obiettivi sparsi per il paese, che appartenevano tutti a Kataib Hezbollah, un gruppo armato creato dal defunto generale iraniano Qassem Suleimani che agisce per conto dell’Iran. Quelli di Kataib Hezbollah bombardano le basi irachene...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.