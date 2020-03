Il processo ai fantasmi del volo MH17

Ieri è iniziato il processo per l’abbattimento del volo MH17 della Malaysia Airlines, colpito da un missile Buk mentre viaggiava da Amsterdam a Kuala Lumpur, sorvolando l’Ucraina. Era il 2014, a bordo c’erano 298 passeggeri, soprattutto olandesi. Le indagini sono durate cinque anni, prima di trovare quattro responsabili: tre cittadini russi legati ai servizi di intelligence (Fsb e Gru) e un ucraino. Il processo potrebbe durare per tutto l’anno, in un tribunale vicino all’aeroporto da dove è partito l’aereo. Gli...

