Netanyahu (ri)vince in Israele, ma riuscirà a fare il governo? Due strade, anzi tre

Milano. Quando si pone la stessa domanda a una persona per tre volte consecutive a distanza di poche ore, è molto probabile che la risposta ottenuta sia sempre la stessa. Vale anche per un’elezione, come ha fatto notare la stampa israeliana. E benché i risultati parziali del voto di lunedì in Israele raccontino un altro successo elettorale del premier Benjamin Netanyahu, il paese si trova ora nella stessa situazione in cui era alla chiusura delle urne ad aprile e settembre...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.