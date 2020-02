Roma. La crisi siriana crea di nuovo una pressione pericolosa verso l’Europa. Non è una svolta inaspettata, anzi era molto prevedibile che si arrivasse a questo punto. Da due mesi le forze militari del rais Bashar el Assad avanzano da sud grazie all’appoggio dei bombardieri russi nella regione di Idlib, che è l’ultima a non essere finita di nuovo sotto il controllo del regime, confina con la Turchia ed è diventata l’ultimo rifugio per circa tre milioni di civili che...

