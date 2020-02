L’istinto barbarico della guerra civile

La Germania è solo un paese infinitamente più tragico dell’Italia però Macerata non è così distante da Hanau. Noi qui per fortuna e miracolo niente morti tra i neri o gli stranieri, il leghista solitario di provincia si è pentito presto, ne è risultato un tremendo spavento e un allarme e un bel racconto giornalistico di Ezio Mauro, e alla fine la Lega di Salvini, che dopo la sparatoria ha preso una maggioranza bulgara alle elezioni in loco, è un...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.