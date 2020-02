Sbiadisce il British dream

Il governo inglese ha introdotto ieri le linee guida del futuro sistema di immigrazione a punti. La decisione era già stata anticipata l’anno scorso – modello australiano – ma ora sono stati resi noti i dettagli, e le critiche sono state parecchie. Il ministro dell’Interno, Priti Patel, ha passato la giornata di ieri in tv e in radio per spiegare il sistema e soprattutto la sua logica, che in realtà è molto semplice: accogliere immigrati il più specializzati possibile. Per...

