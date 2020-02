Momento Iowa per Netanyahu

Roma. La corsa israeliana verso la terza elezione in un anno si arricchisce di scontri, dettagli e follie. E’ una corsa complicata – si voterà il 2 marzo – in cui in ballo ci sono molte cose: un governo, la sicurezza nazionale, un piano di pace con i palestinesi e le sorti di Benjamin Netanyahu, capo dell’esecutivo daa dieci anni e ora con tre incriminazioni sulle spalle per corruzione, frode e abuso d’ufficio. Bibi vuole vincere a ogni costo, ha...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.