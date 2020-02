La Buttigiegmania non contagia i millennial. Ma pure certe donne storcono il naso

Milano. Finché dura godiamocela, questa Buttigiegmania, l’unica sorpresa di un’America che ci colpisce soltanto per il suo livore, per la sua rabbia, per i suoi capricci. Il rischio che Pete Buttigieg (“chiamatemi Pete”, come dice lui, superando l’impronunciabilità del suo cognome) sia una meteora di inizio campagna elettorale è alto, ma intanto ci racconta una storia nuova, promettente, giovane senza averne l’aria – e ce n’è bisogno. Il caos in Iowa non è ancora risolto, c’è un pareggio di fatto...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.