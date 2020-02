Manifesto della disperazione

“Rosicare” è parola debole, eufemistica, ridicola se usata a connotare lo stato d’animo con cui una persona normalmente ragionevole accoglie l’assoluzione di Trump da parte del Senato americano. La parola giusta è: “Disperare”. Per la generazione che ha vissuto il Watergate, dalla parte giusta anche senza coltivare le illusioni del moralismo imbizzarrito, non c’è altra scelta che disperare. Nixon fu obbligato a dimettersi per una incursione notturna, ovviamente illegale, dei suoi boy negli uffici del Partito democratico, allo scopo di...

