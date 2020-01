Ciao, Gran Bretagna

Il giorno degli scatoloni e dei saluti è arrivato, il Parlamento europeo ha concluso la pratica formale del primo divorzio della storia del progetto europeo: finora abbiamo celebrato nuovi ingressi, abbiamo aggiunto posti a tavola per questa famiglia allargata che chiamiamo Europa, e ora va tolto un coperto. Eravamo ventotto e siamo rimasti in ventisette. Dopo 1.317 giorni dal referendum sulla Brexit, il Regno Unito uscirà domani sera dall’Ue, a mezzanotte – mezzanotte per noi europei, l’orario tondo non vale...

