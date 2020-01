Commentatori garruli fanno di Greta Thunberg a Davos, nella loro immaginazione fumettistica, un Davide biblico capace di salvare il mondo da Golia. Un’icona a colori priva di senso, meno potente di una vignetta. La realtà, per quanto amara in certi casi, invece la si conosce. Nel mondo non agiscono soltanto “capi politici” alla frutta, come l’ormai anche simpatico Di Maio, o detestabili bulli che citofonano scortati agli inquilini tunisini di un condominio bolognese come se stessero provocando la temibile reazione...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.