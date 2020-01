La piazza armata

Roma. Ieri a Richmond, capitale dello stato americano della Virginia, migliaia di persone si sono radunate per manifestare a favore del diritto di possedere e portare armi. Era una protesta perfettamente legale sotto ogni punto di vista che si prestava ad almeno due interpretazioni. Per l’America che sta con il presidente Donald Trump era un’esibizione di fierezza, per la parte di paese che detesta il trumpismo era uno spettacolo grottesco e intimidatorio, per di più organizzato nel giorno dedicato a...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.