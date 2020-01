Due cose sappiamo della possibile missione militare dell’Italia in Libia, che attende soltanto la fine della conferenza di Berlino di domenica prossima per diventare un piano d’azione reale. La prima è che sarà una missione delle Nazioni Unite. La seconda è che i soldati italiani saranno assieme ad altre forze militari di paesi Nato. E tutte le dichiarazioni fatte dai Cinque stelle per anni contro le missioni militari dell’Italia all’estero? E tutte le accuse dei grillini contro la Nato? La...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.