L’amico francese di Khamenei

"Vittoriosa rivolta a Teheran". Fu il titolo sulla prima pagina di Libération del 12 febbraio 1979, quando l’Ayatollah Khomeini prese il potere nella nuova Repubblica islamica dell’Iran per stabilire una delle peggiori dittature mai esistete: una teocrazia sciita basata sulla legge coranica, la sharia. Marc Kravetz, inviato speciale del quotidiano della gauche francese, ex leader del maggio ’68 diventato cronista, racconta la “prima grande serata” della rivoluzione: “Verso le 21 abbiamo sentito le prime grida. ‘Allahou Akhbar’. Non era più...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.