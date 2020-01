I calcoli di Mosca

Roma. Prima la telefonata con Emmanuel Macron che, all’indomani dell’uccisione di Qassem Suleimani, ha sentito Vladimir Putin per chiarire quali potrebbero essere i futuri rischi per la regione. Poi l’annuncio dell’arrivo di Angela Merkel al Cremlino previsto per l’11 gennaio per parlare di medio oriente. Certo, a invitarla è stato il presidente russo ma, vista la situazione, la cancelliera tedesca ha risposto in modo rapido e affermativo, forse sperando che Putin eviterà questa volta di accoglierla con i suoi cani,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.