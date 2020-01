Come rimane in piedi un dittatore

Ancora un golpe di Nicolás Maduro, e adesso con Luis Parra contrapposto a Juan Guaidó, il Venezuela ha due presidenti per l’Assemblea nazionale. Oltre a due presidenti, ha due assemblee legislative, due Tribunali supremi di Giustizia, due procuratori generali. Domenica era in agenda il voto per rinnovare le cariche direttive dell’Assemblea nazionale e la conferma di Guaidó era essenziale per mantenere il suo ruolo di presidente della Repubblica ad interim. I membri della polizia e della Guardia nazionale di servizio...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.