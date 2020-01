Weinstein alla sbarra. I media, la giustizia, l’ora del #metoo

Roma. E’ iniziato ieri a New York il processo penale contro Harvey Weinstein, l’uomo che ha incarnato, nel mondo dello spettacolo, un sistema predatorio esautorato ma ancora da scardinare, per combattere il quale – il sistema e anche l’uomo – si sono ricompattati i nuovi femminismi: il nemico da distruggere per lasciare che finalmente vengano un tempo nuovo e un potere migliore. Senza Weinstein, non ci sarebbe stato il #metoo, il movimento più influente del decennio scorso, la prima vittoria...

