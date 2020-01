Roma. A un anno e mezzo di distanza dal summit che avrebbe dovuto risolvere definitivamente la questione nordcoreana, il leader Kim Jong Un ha mostrato le carte, e soprattutto ha svelato la strategia fallimentare del presidente Donald Trump. Perché non solo Kim non ha nessuna intenzione di denuclearizzare il paese alle condizioni americane, ma ha anche accusato la Casa Bianca di guadagnare tempo con negoziati inutili, per arrivare giusto alle elezioni di novembre.A differenza...