L’ottimista McAfee ci spiega gli errori apocalittici di Greta-person-of-the-year

Il professore del Mit Andrew McAfee ha scritto un libro che delude gli apocalittici del clima e mette in fuorigioco chi invoca riforme radicali delle strutture del capitalismo. Toglie il terreno sotto ai piedi dei bastonatori della globalizzazione di destra e di sinistra. Lo ha intitolato More from Less non perché spiega cosa dovrebbero fare le economie avanzate per arrivare, un giorno, a produrre più ricchezza utilizzando meno risorse, ma perché le economie avanzate hanno già invertito una relazione che...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.