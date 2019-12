La Signora all’Aia

“Sono qui davanti a voi per risvegliare la coscienza del mondo e accendere la voce della comunità internazionale”, ha detto ieri Abubacarr Tambadou, ministro della Giustizia del Gambia, che si era occupato del genocidio ruandese negli anni Novanta e che ieri ha presentato alla Corte internazionale di giustizia la causa contro il Myanmar per il genocidio dei Rohingya. “Chiediamo: perché? Perché il mondo assiste e permette che questo orrore si ripresenti ancora una volta? Per riprendere Edmund Burke: ‘L’unica cosa...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.