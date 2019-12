Gli scioperi in Francia contro "la madre delle riforme"

Lo sciopero di Francia Tutto bloccato, i sindacati puntano al ritiro della riforma sulle pensioni. Macron cauto ostenta calma

Parigi. “Non posso essere candidato nel 2022 se non ho fatto la madre di tutte le riforme”. È condensata in questa frase del presidente francese Emmanuel Macron l’importanza cruciale della riforma delle pensioni, che da giovedì scorso cristallizza le ostilità della gauche radicale e dei sindacati, scesi in piazza in massa per chiederne il ritiro immediato.Da quattro giorni, la Cgt di Philippe Martinez e le altre sigle sindacali organizzano la paralisi della Francia pur non...