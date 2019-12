Giovedì prossimo gli inglesi votano, pare che Boris Johnson sia in vantaggio e che avrà la maggioranza assoluta per finirla con la storia infinita della Brexit (get Brexit done). Vedremo. Intanto s’immaginano i commenti di parte italiana: noi qui a combattere con il trasformismo e i vari salti della quaglia e le mosse del cavallo, loro alla fine hanno votato e grazie alla legge elettorale maggioritaria la questione di chi decide in nome dell’elettorato, per non dire del popolo, sarà...

