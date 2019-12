“Quel gran pericolo di Corbyn”

Il ministro degli esteri israeliano Israel Katz si è augurato che Jeremy Corbyn perda le prossime elezioni politiche e ha invocato come motivo le accuse rivolte al leader laburista inglese di antisemitismo. “Non voglio immischiarmi in elezioni interne – ha detto Katz alla Radio militare – ma personalmente spero che non sia eletto, con tutta questa ondata di antisemitismo... Spero che a vincere sia l’altra parte”. Si fatica ormai persino a tenere il conto delle voci ebraiche che scongiurano una...

