Diventare l’anti Trump

Avvertendo l’impellente necessità del popolo americano di essere guidato da un miliardario ultrasettantenne di New York con un bagaglio di alleanze politiche fluttuanti, Michael Bloomberg ha annunciato la sua corsa alle primarie democratiche. L’ex sindaco ha concretizzato così ciò che ha minacciato per almeno tre tornate elettorali, emergendo come eterno candidato che sonda, paventa, esplora, lancia ballon d’essai e poi rinuncia alla corsa per il bene del paese. Nel 2008 un non meglio qualificato comitato pubblico ha fatto una petizione...

