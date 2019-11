Donald Trump è andato in visita alle truppe americane nella base di Bagram, appena fuori Kabul, per celebrare il Thanksgiving, ha servito il tacchino e fatto molte foto – è la prima volta che il presidente si reca in Afghanistan, dove i soldati sono impegnati dal 2001. Nel discorso tenuto nella base, Trump ha detto ai millecinquecento soldati davanti a lui che “stiamo vincendo come non avevamo mai vinto” ma che è necessario trovare una soluzione politica per poter tornare...

