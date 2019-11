I demoni antisemiti dell’est Europa

“Corbyn, un pericolo per l’Inghilterra e gli ebrei”. J’accuse del rabbino capo “Mai successo in 362 anni”. La comunità ebraica nel Regno Unito ha sempre votato Labour, ma il prossimo 12 dicembre non sarà più così

L’ultimo sondaggio globale condotto dall’Anti Defamation League rileva che gli atteggiamenti antisemiti sono sempre più prominenti in Europa centrale e orientale, che prima della Shoah ospitava la maggior parte degli ebrei al mondo. La percentuale della popolazione adulta che esprime un alto livello di opinioni antisemite è passata dal 37 al 48 per cento in Polonia, dal 32 al 46 per cento in Ucraina e dal 23 al 31 per cento in Russia.L’Ungheria ha...