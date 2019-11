Roma. Heinz-Christian Strache è convinto che il suo partito non l’abbia dimenticato. Ed è vero, nessuno nell’Fpö lo ha dimenticato, tutti sanno che esiste, che pubblica post su Facebook, e sanno anche che contenerlo è un lavoro di gran fatica, perché Strache, ex leader del partito ed ex vice cancelliere austriaco, è molto ambizioso. Lo scorso fine settimana ci sono state le elezioni in Stiria e proprio come il voto nazionale di settembre si è registrato un calo dell’Fpö e...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.